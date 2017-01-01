Дочь Курта Кобейна официально развелась с мужем

В марте прошлого года стало известно, что единственная дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав - Фрэнсис Бин – подала на развод со своим мужем музыкантом Исайей Сильва.

Их брак расторгли буквально на днях, но это не значит, что судебные тяжбы окончены: если вопрос о финансовой поддержке им удалось урегулировать, то за право на особенную гитару Курта Кобейна Фрэнсис Бин еще придется побороться. [READ_MORE] Речь идет об акустической гитаре Martin D-18E 1959 года выпуска. По словам Исайи, Фрэнсис Бин сама



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В марте прошлого года стало известно, что единственная дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав - Фрэнсис Бин – подала на развод со своим мужем музыкантом Исайей Сильва.

Их брак расторгли буквально на днях, но это не значит, что судебные тяжбы окончены: если вопрос о финансовой поддержке им удалось урегулировать, то за право на особенную гитару Курта Кобейна Фрэнсис Бин еще придется побороться.

Речь идет об акустической гитаре Martin D-18E 1959 года выпуска. По словам Исайи, Фрэнсис Бин сама подарила ему этот памятный музыкальный инструмент, который оценивается в несколько миллионов долларов. Сама дочь Кобейна утверждает, что ее экс-возлюбленный "присвоил" вещь во времена их совместной жизни. Кто прав, кто - виноват, придется решать суду.

Ранее Сильва требовал от Кобейн ежемесячные выплаты в размере 25 тысяч долларов, но Фрэнсис отказалась поддерживать бывшего супруга материально. Лишь в сентябре этого года Кобейн сменила гнев на милость и заявила, что Сильва будет получать от нее по 12 тысяч долларов в месяц на протяжении всего времени их бракоразводного процесса. Кроме того, девушка взяла на себя все судебные издержки, которые составили порядка 15 тысяч долларов.

Примечательно, что еще будучи замужней девушкой Кобейн закрутила роман с музыкантом Мэттью Куком. Молодые люди не скрывают свою любовь от публики и регулярно публикуют совместные романтические фото, поэтому фолловеры пары прочат им скорую помолвку. Но согласится ли Фрэнсис Бин вновь связать себя узами брака - покажет время.

Джерело: Hello!