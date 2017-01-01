В субботу стартует новое телешоу с Оксаной Марченко «Время строить»

Певица Вера Брежнева и богатырь Василий Вирастюк помогут Марченко построить дом для человека, который пережил страшную трагедию

2 декабря в 20:30 на телеканале «Интер» состоится премьера масштабного реалити-шоу «Время строить». Зрители увидят, как за короткое время кардинально изменится жизнь героев этого шоу, сообщает «Главком». В первом выпуске «Время строить» – история Павла из

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Оксана Марченко

Певица Вера Брежнева и богатырь Василий Вирастюк помогут Марченко построить дом для человека, который пережил страшную трагедию

2 декабря в 20:30 на телеканале «Интер» состоится премьера масштабного реалити-шоу «Время строить». Зрители увидят, как за короткое время кардинально изменится жизнь героев этого шоу, сообщает «Главком».

В первом выпуске «Время строить» – история Павла из Днепропетровской области. Мужчина пережил страшную трагедию. Он вынужден был многому учиться заново. Павел нашел в себе мужество вернуться к активной жизни, создал семью, занимается спортом. Он живет в сложных жилищных условиях, при этом никогда не жалуется на жизнь и всегда помогает другим.

Команда проекта «Время строить» и ее лидер Оксана Марченко не только построят для семьи Павла новый дом, но и изменят жизнь этих людей во многих других аспектах.

Односельчане Павла сразу не поверили, что такое возможно. Когда началось строительство, по селу поползли слухи. Жители возмущались, собирались даже устроить пикет.

«Разное думали, – вспоминает жительница села Ирина. – Кому могут строить дом в таком месте и так быстро? Депутату? Или еще кому-то? Может, тут баня будет для богача? Знаете же, как в селе. Слухи сразу идут… Возмущались, пока не узнали, что происходит и для кого новый дом строится. Тут уже стали другое говорить: человек заслужил, вот это правильно. Есть люди, от которых идет свет. Павел – такой! Испытания, которые ему пришлось пережить, не сломали этого человека, а наоборот – сделали добрым, приветливым, отзывчивым».

Дом для Павла строили всем миром: активное участие в строительстве принимали его соседи, знакомые, друзья и земляки. Всем хотелось внести свою лепту в доброе дело!

На помощь пришли даже знаменитости – богатырь Василий Вирастюк и певица Вера Брежнева. Это удивительно, но оказалось, что судьбы этих звезд перекликаются с историей героя проекта.

«Подобного реалити-шоу в Украине еще не было. Это происходит впервые в нашей стране. Я рад помочь Павлу, с которым мы чем-то похожи. Мы оба в жизни пережили трагедии. И я рад быть частичкой фундамента, который придумала и воплотила команда проекта», – рассказал Василий Вирастюк.

И Василий, и Вера на собственном жизненном опыте убедились, насколько нужна и важна поддержка в трудную минуту.

«Время строить» дарит людям надежду. Надежду на лучшее, которое может произойти и обязательно произойдет с нами! Я верю: чтобы чудеса случались, нужно их самому для кого-то делать, строить мечты по камешку, раскрашивать самыми яркими красками. Для этого нужно очень много сил. И черпать их лучше всего дома, в кругу самых близких и любимых», – считает Вера Брежнева.

«Люди должны видеть перед собой пример, как, будучи человеком с инвалидностью, можно достигать успехов. Павел – полон сил и целеустремлен. Это мотивирует всех трудиться и не останавливаться на достигнутом, – уверена Оксана Марченко. – Павла ждет не только новый дом, но и много сюрпризов. Его ждут невероятные перемены в жизни. И я хочу, чтобы, посмотрев наш проект, люди в других городах тоже что-то делали для своих детей, односельчан, соседей. Сегодня мы сделаем счастливым одного человека, а завтра станем немножко счастливее сами, ведь наши желания тоже будут исполняться!»