Селин Дион закрутила роман



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Селин Дион

Cпустя два года после смерти мужа 50-летняя Селин Дион впервые начала встречаться с мужчиной

Певица обрела любовь в лице 54-летнего Рассела Кроу. По информации западных СМИ, знаменитости знакомы очень давно и после смерти супруга Селин заметно сблизились.

В день смерти мужа Кроу проявил заботу и послал ей большой букет цветов с запиской, где выразил соболезнования и поддержал певицу. Селин была очень тронута таким поступком, они начали часто видеться. Их отношения пришли на романтический лад весной этого года, когда Кроу закончил бракоразводный процесс.

Напомним, Селин и ее бывший муж Рене Анжелин познакомились, когда ей было 12 лет, а ему — 38. Он стал ее музыкальным агентом, а когда певице исполнилось 19, между ними завязался роман. Они поженились в 1994 году и с тех пор не расставались: в браке у них родилось трое сыновей. Анжелил умер 14 января 2016 года от рака гортани.

Джерело: graziamagazine.ru