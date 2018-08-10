  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи

    • Розсилка
    Женская половина семьи Кардашьян - Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи
    Женская половина семьи Кардашьян

    Кайли Дженнер уже успела сколотить многомиллионную бизнес-империю, взобраться на вершину списка Forbes, закрутить пару-тройку громких романов и стать мамой

     При этом только сегодня - 10 августа - она по американским законам становится совершеннолетней и будет считаться взрослой. Празднование этого события продлится все выходные, а первую вечеринку Кайли уже устроила. На preparty в лос-анджелесском ресторане Craig она собрала свои самых близких - сестер Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и маму Крис. А фотоотчетом по традиции поделилась в своем Instagram.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи
    Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи
    Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи
    Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи

    За несколько часов до того, как отправиться на вечеринку и начать фотоспам с сестрами, Кайли поделилась с поклонниками новыми фотографиями своей дочери Сторми.

    dr100818-8

    «Мой самый главный подарок. Как я раньше жила без тебя, Сторми. Люблю тебя, мой ангел»,- обратилась именинница в адрес дочери.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости модель самые сексуальные Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ