Кайли Дженнер отметила совершеннолетие в компании своей семьи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женская половина семьи Кардашьян

Кайли Дженнер уже успела сколотить многомиллионную бизнес-империю, взобраться на вершину списка Forbes, закрутить пару-тройку громких романов и стать мамой

При этом только сегодня - 10 августа - она по американским законам становится совершеннолетней и будет считаться взрослой. Празднование этого события продлится все выходные, а первую вечеринку Кайли уже устроила. На preparty в лос-анджелесском ресторане Craig она собрала свои самых близких - сестер Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и маму Крис. А фотоотчетом по традиции поделилась в своем Instagram.

За несколько часов до того, как отправиться на вечеринку и начать фотоспам с сестрами, Кайли поделилась с поклонниками новыми фотографиями своей дочери Сторми.

«Мой самый главный подарок. Как я раньше жила без тебя, Сторми. Люблю тебя, мой ангел»,- обратилась именинница в адрес дочери.

Джерело: Hello!