Ума Турман отдала свою дочь в руки Квентина Тарантино



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Ума Турман и Майя Хоук

Актриса Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, сыграет в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

По информации издания The Hollywood Reporter к звездному составу также присоединились актеры Лина Данэм, Остин Батлер и Лоренца Иззо.

Для 20-летней Майи Хоук это не первый опыт в кино. В прошлом году она исполнила одну из главных ролей в экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Также дочь Умы Турман появится в третьем сезоне сериала «Очень странные дела». Для Лины Данэм это первая роль на большом экране и первый большой проект со времен сериала «Девочки».

Напомним, «Однажды в Голливуде» — черная комедия о маньяке Чарльзе Мэнсоне. Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Специально для съемок Тарантино воссоздал фрагменты города того времени. В центре сюжета — бывший актер Рик Далтон (Леонардо Дикаприо) и его каскадер Клифф Бут (Брэд Питт). Шэрон Тейт, беременную жену Рика, которую убили члены секты маньяка Чарльза Мэнсона, сыграет Марго Робби.

Ранее сообщалось, что в фильме Тарантино снимутся Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Дэмиан Льюис, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кит Джефферсон и Николас Хаммонд.

Премьера картины запланирована на 26 июля 2019 года.

Джерело: Buro 24/7