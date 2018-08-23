  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ума Турман отдала свою дочь в руки Квентина Тарантино

    • Розсилка
    Ума Турман и&nbsp;<span>Майя Хоук</span> - Ума Турман отдала свою дочь в руки Квентина Тарантино
    Ума Турман и Майя Хоук

    Актриса Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, сыграет в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

    По информации издания The Hollywood Reporter к звездному составу также присоединились актеры Лина Данэм, Остин Батлер и Лоренца Иззо.

    Для 20-летней Майи Хоук это не первый опыт в кино. В прошлом году она исполнила одну из главных ролей в экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Также дочь Умы Турман появится в третьем сезоне сериала «Очень странные дела». Для Лины Данэм это первая роль на большом экране и первый большой проект со времен сериала «Девочки». 

    Напомним, «Однажды в Голливуде» — черная комедия о маньяке Чарльзе Мэнсоне. Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Специально для съемок Тарантино воссоздал фрагменты города того времени. В центре сюжета — бывший актер Рик Далтон (Леонардо Дикаприо) и его каскадер Клифф Бут (Брэд Питт). Шэрон Тейт, беременную жену Рика, которую убили члены секты маньяка Чарльза Мэнсона, сыграет Марго Робби.

    Ранее сообщалось, что в фильме Тарантино снимутся Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Дэмиан Льюис, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кит Джефферсон и Николас Хаммонд.

    Премьера картины запланирована на 26 июля 2019 года.

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    знаменитости кино дети звезд актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ