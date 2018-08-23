Известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина празднует день рождения



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Римма Зюбина

Украинской актрисе исполнилось 47 лет

Римма Зюбина родилась на Закарпатье в 1971 году в семье военного. С трех до восьми лет будущая звезда прожила в Венгрии. Именно там, впервые увидев спектакль «Золошка», Римма поняла, что хочет стать актрисой.

К воплощению своей мечты Римма Зюбина шла настойчиво. С детства девочка занималась балетом, училась в музыкальной школе, а также выступала в детских театрах и принимала участие в во всевозможных конкурсах и концертах.

После окончания ужгородского культурно-просветительного училища, Римма начала работать актрисой в театрах. А в 1992 состоялся ее кинодебют - римма сыграла главную роль в фильме «О безумной любви, снайпера и космонавта». После съемок фильма, в 1992 году актрису пригласили на телеканал «УТ-1» на роль ведущей программы детской редакции «Эники-Беники».

За 20 лет актриса снялась в около 90 телефильмах и в 7 полнометражных кинофильмах. Но самым главным достижением Римма Зюбина считает главную роль в «Гнездо горлицы» , который получил награду «Золотой Дюк» в номинации «Лучший украинский полнометражный фильм» на Одесском международном фестивале 2016 года. и победил в 6 номинациях первой Национальной кинопремии «Золотая Волчок» 2017.

Кроме творчества, актриса занимается волонтерством и является послом фонда помощи онкобольным деткам.

Стоит отметить, что после того, как Россия оккупировала Крымский полуостров, актриса отказалась от участия в российских проектах. А с 2014 года актриса регулярно стала ездить на Донбасс.

В интервью «Главкому» Римма Зюбина рассказала, что придумала такое себе «актерское волонтерство» и практически каждый месяц возит спектакли в зону АТО.

Также актриса считает, что после начала войны с РФ, украинский театр стал другим.

«Люди-зрители стали активнее. Это просто невероятно. В киевские театры сейчас невозможно попасть. Билеты раскупают за месяц. Идут на все спектакли. К сожалению, война стала толчком к этом. Толчком к тому, что бы в Украине появились украинские актеры. Вернее, что бы украинцы узнали, что в Украине есть актеры, способные сниматься в кино», - отметила актрисав недавнем интервью.

Стоит отметить, что во всех начинаниях украинскую актрису всячески поддерживает ее семья - муж и известный режиссер Станислав Моисеев и сын Даниил, который с двух лет снимается в кино.