Без Брэда Питта и Джонни Деппа: Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж Клуни

Список возглавил Джордж Клуни, который за последний год не снялся ни в одном фильме

В этом году, самые популярные актер Голливуда не попали в список самых высокооплачиваемых. В ежегодном рейтинге журнала Forbes вы не найдете Брэда Питта, Джонни Деппа, Тома Круз и Леонардо Ди Каприо.

Первое место в рейтинге занял 57-летний Джордж Клуни с доходом в 239 миллионов долларов. Но такие деньги он заработал вовсе не благодаря съемкам в кино. За последний год новые фильмы с Клуни в прокат не выходили. Миллионы долларов ему принесла продажа премиального бренда текилы Casamigos, одним из основателем которого он является. В 2017 году алкогольный гигант Diageo купил бренд Casamigos за 1 миллиард долларов. А в 2013 Клуни с двумя партнерами инвестировал в него всего 600 тысяч долларов.

На втором месте в рейтинге 46-летний Дуэйн Джонсон. В 2018 году он заработал 124 миллиона долларов.

Третье место досталось 53-летнему Роберту Дауни-младшему, чьи доходы составили 81 миллион долларов.

На четвертом месте 35-летний Крис Хемсворт с 64,5 миллионами долларов.

Пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров является 64-летний Джеки Чан.

Также в первой десятке рейтинг оказались: Уилл Смитт, Акшай Кумар, Адам Сендлер, Хан Салман и Крис Эванс.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине