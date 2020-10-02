Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками



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Модель Николь Потуральски instagram.com/nico.potur/

Дерзкими нарядами Николь Потуральски подчеркивает стройную фигуру

На прошлой неделе подруга Брэда Питта неожиданно появилась на Неделе высокой моды. В Милане Николь Потуральски дефилировала в наряде Hugo Boss. После этого 27-летняя модель вернулась в Германию и продолжает радовать своих поклонников новыми снимками.

На этот раз Потуральски запечатлелась в шортах и коротком топе с принтом тай-дай. Наряд подчеркнул ее длинные ноги и плоский живот. Снимок она сопроводила эмодзи в виде конфеток.

«Так романтично! Ваш возлюбленный будет в восторге», — написали многие пользователи Сети.

О романе 56-летнего Питта и немецкой модели стало известно в конце лета, когда они вместе прилетели в особняк актера во Франции. Выяснилось, что Николь замужем за ресторатором Роландом Мэри, который старше ее на 41 год. Пара воспитывает 7-летнего ребенка. Но этот союз не мешает Потуральски встречаться с Брэдом.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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