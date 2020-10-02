  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками

    • Розсилка
    Модель&nbsp;Николь Потуральски - Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками
    Модель Николь Потуральски
    instagram.com/nico.potur/

    Дерзкими нарядами Николь Потуральски подчеркивает стройную фигуру

    На прошлой неделе подруга Брэда Питта неожиданно появилась на Неделе высокой моды. В Милане Николь Потуральски дефилировала в наряде Hugo Boss. После этого 27-летняя модель вернулась в Германию и продолжает радовать своих поклонников новыми снимками.

    На этот раз Потуральски запечатлелась в шортах и коротком топе с принтом тай-дай. Наряд подчеркнул ее длинные ноги и плоский живот. Снимок она сопроводила эмодзи в виде конфеток.

     «Так романтично! Ваш возлюбленный будет в восторге», — написали многие пользователи Сети.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками
    Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками
    Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками
    Молодая любовница Брэда Питта удивляет публику новыми откровенными снимками
    instagram.com/nico.potur/

    О романе 56-летнего Питта и немецкой модели стало известно в конце лета, когда они вместе прилетели в особняк актера во Франции. Выяснилось, что Николь замужем за ресторатором Роландом Мэри, который старше ее на 41 год. Пара воспитывает 7-летнего ребенка. Но этот союз не мешает Потуральски встречаться с Брэдом.

    Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

    Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

     Читайте также: Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без лифчика показала красивую грудь
    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies