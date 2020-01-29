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    Шоу-биз

    Сериал «Друзья» обвинили в расизме, сексизме и трансфобии

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    <p>&laquo;Для тех лет мы были очень прогрессивными&raquo;, - прокомментировал обвинения Дэвид Швиммер</p> <div></div> - Сериал «Друзья» обвинили в расизме, сексизме и трансфобии

    «Для тех лет мы были очень прогрессивными», - прокомментировал обвинения Дэвид Швиммер

    В 2020 году люди стали замечать, что с популярным телепроектом 90-х сериаломчто-то не так

    Культовый сериал «Друзья» попал в воронку феминизма и толерантности: зрители обвинили создателей сериала в сексизме, трансфобии и расизме. За 10 сезонов примеров нашлось много — например, герой Мэттью Перри все время злился из-за того, что его все считают геем, а темнокожих персонажей в кадре можно пересчитать по пальцам.

    За комментарием об устаревших взглядах в «Друзьях» журналисты обратились к сыгравшему роль Росса Дэвиду Швиммеру, который ответил, что ему «все равно».

    «Для тех лет мы были очень прогрессивными. В первом эпизоде жена моего персонажа уходит от него к женщине, потом они женятся, а я прихожу на свадьбу. Сегодня главная проблема в том, что все вырывается из контекста. Я первым скажу, если что-то покажется мне грубым или неуместным, но в те времена все было в порядке, хотя я и тогда выступал за равенство», — добавил Швиммер.

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