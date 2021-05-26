19-летняя внучка Ротару засветилась с женихом-миллионером на Манхеттене

Девушка в Нью-Йорке осваивает карьеру модели

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила своего жениха - миллионера из списка Forbes. Влюбленные больше не скрывают своих чувств и демонстрируют публике счастливые моменты, проведенные вместе.

Кадры с прогулки появились в Instagram девушки.

В сторис Сони появились фото и видео с прогулки по Манхеттену в Нью-Йорке, где живут молодые люди. В городе тепло, поэтому они одеты по летнему - на девушке голубое платье, а на парне - футболка в тон.

31-летнего парня зовут Денис Жаданов, он украинец и достиг больших высот в сфере IT-технологий. Он - вице-президент по маркетингу крупной компании. Мужчина входит в рейтинг американского Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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