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    Marvel опубликовал долгожданный трейлер фильма «Вечные»

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    Marvel опубликовал долгожданный трейлер фильма «Вечные»

    В главных ролях — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие звезды

    Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Джемма Чан («Безумно богатые азиаты»), Ричард Мэдден («Игра престолов») сыграют расу бессмертных существ со сверхспособностями, которые вмешиваются в историю человечества, чтобы противостоять своим злобным родственникам. Еще в фильме появятся Барри Кеоган («Дюнкерк», «Убийство священного оленя») и Кит Харингтон.

    «Вечные» станут первым фильмом в кинематографической вселенной Marvel, одним из главных героев которой является открытый гей — «вечный» Фастос. Роль исполнил Брайан Тайри Генри («Атланта»).

    Режиссером выступила обладательница «Оскара» Хлоя Чжао, автор «Земли кочевников».

    Премьера фильма в состоится в ноябре 2021 года.

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    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америк

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Marvel опубликовал долгожданный трейлер фильма «Вечные»