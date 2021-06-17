20-летняя дочь Брежневой в бикини засветила пикантные подробности своего тела (фото)

Инстадива продемонстрировала стройное подтянутое тело

20-летняя Соня Киперман примерила горячий пляжный образ. Наследница популярной певицы выросла настоящей красавицей под стать звездной маме. Те же широко распахнутые глаза и белокурые волосы, обрамляющие миловидное лицо. Соня живет в США, где получает образование, и пытается реализовать себя на творческом поприще.

Девушка насладилась теплой погодой. Она позировала на лоне природы в откровенном розовом бикини с причудливым лифом и трусиками на завязках. Модели из махровой ткани сейчас в тренде у модниц всего мира. Киперман еще не успела загореть. Она нежилась в лучах солнца.

Инстадива продемонстрировала стройное подтянутое тело. Ярким акцентом стала тонкая цепочка, которая подчеркнула ее осиную талию. Образ юной красотки завершили серьги-кольца из золота, тоненькая цепочка с кулоном и именной буквой S, а также несколько массивных колец. «Ленивое лето», — отметила Киперман.

Поклонники девушки щедро осыпали ее комплиментами. Они удивились количеству родинок, которые есть у нее на теле. «Яркая, как мама, и такая же замечательная», «Это вершина этого лета», «Какая красивая девочка», «Соня красавица, вся в маму. Такая же богиня», «Красавица. Столько родинок», «Ох уж эти родинки», «Вся в родинках, наверное, счастливая», — отметили фолловеры Киперман.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.