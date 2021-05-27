  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    24-летняя дочь Эминема в бикини восхитила фанатов роскошной фигурой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс - 24-летняя дочь Эминема в бикини восхитила фанатов роскошной фигурой
    Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс
    Фото: @hailiejade

    Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в бикини

    Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс, поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram.

    24-летняя блогерша сфотографировалась в зеркало в ванной комнате. На размещенном кадре она позирует с распущенными волосами в белом купальном костюме и голубой панаме. Ее образ дополнила тонкая золотая цепочка. «Готова к летним денькам», — подписала пост Мазерс, набравший 213 тысяч лайков.

    instagram.com/hailiejade/
    instagram.com/hailiejade/

    Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в бикини и принялись писать комплименты в комментариях под публикацией. «Вау, красотка», «Очень красивый купальный костюм», «Выглядишь потрясающе», «Хейли, ты выглядишь замечательно!», «Обожаю тебя», «Самая лучшая девушка», «Эминем должен гордиться тобой», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

    Читайте также: Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    24-летняя дочь Эминема в бикини восхитила фанатов роскошной фигурой