24-летняя дочь Эминема в бикини восхитила фанатов роскошной фигурой

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в бикини

Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс, поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя блогерша сфотографировалась в зеркало в ванной комнате. На размещенном кадре она позирует с распущенными волосами в белом купальном костюме и голубой панаме. Ее образ дополнила тонкая золотая цепочка. «Готова к летним денькам», — подписала пост Мазерс, набравший 213 тысяч лайков.

instagram.com/hailiejade/

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в бикини и принялись писать комплименты в комментариях под публикацией. «Вау, красотка», «Очень красивый купальный костюм», «Выглядишь потрясающе», «Хейли, ты выглядишь замечательно!», «Обожаю тебя», «Самая лучшая девушка», «Эминем должен гордиться тобой», — высказывались фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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