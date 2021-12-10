Фагот жестко прошелся по Басте: «Лижет задницу Путину»

Вот как Басту сюда пустили? У нас идет война?!

Фагот: Вот как Басту сюда пустили? У нас идет война?!

Украинский исполнитель назвал фанов российского рэпера «потенциальными получателями российских паспортов»

«Я не понимаю те 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак, который топит за Крым, Путину лижет задницу!» – возмутился Фагот в интервью YouTube-блогерше Dorotye.

Музыкант поддерживает «в глобальном смысле» петицию продюсера Игоря Кондратюка о запрете гастролей российских исполнителей, но понимает, что «исключения тоже могут быть», пишет Униан.

В то же время Фагот удивлен, как Борис Гребенщиков может выступать в Украине после сделанных заявлений, что в Крыму он, мол, не видел украинцев.

«Вот как Басту сюда пустили? Я понимаю популярность, но у нас идет война?! И он конкретно на стороне врага. Причем не просто тихо, а публично. Как наши украинцы к нему приходят. Кто эти люди? Пятая колонна? Потенциальные получатели российских паспортов?! Я не понимаю», – высказался Фагот.

Напомним, что сегодня стало известно, что седьмой сезон сериала «Сваты» покажут не только в Украине, но и в России.