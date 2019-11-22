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    Шоу-биз

    37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже

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    <p>Как-то, экс-солистка группы &laquo;Виа Гра&raquo; заявила, что ее мужу нравится, когда она ходит по дому вовсе без одежды</p> <p>instagram.com/ververa/</p> <div></div> - 37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже

    Как-то, экс-солистка группы «Виа Гра» заявила, что ее мужу нравится, когда она ходит по дому вовсе без одежды

    instagram.com/ververa/

    Звездная блондинка порадовала поклонник пикантными фото

    37-летняя Вера Брежнева вспомнила, как встречала закат на пляже. По словам артистки, только прошлогодние фото у моря позволяют ей «пережить» нынешний ноябрь с дождями, заморозками и наледью. В Инстаграме экс-солистка группы «Виа Гра» опубликовала архивные кадры, показав соблазнительную фигуру в купальнике.

     «Фиолетовые сумерки». - подписала фото певица.

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    37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже
    37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже
    37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже
    37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже
    37-летняя Брежнева в купальнике соблазняет мужчин идеальным телом на пляже
    instagram.com/ververa/

    Поклонники Веры Брежневой оставили множество хвалебных комментариев под фото

    «Фигурка бомбическая», «Как выгодно смотритесь на фоне Инста-курятника», «Естественная, ничего вызывающего», «Повезло же Меладзе, такая девушка рядом», «Эффектная, впрочем как всегда», «Вот это данные, ни грамма целлюлита», «Константин просто счастливчик», «Вы всех соблазняете своей красотой», – обратилась к Вере ее поклонники.

     

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