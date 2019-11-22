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    Шоу-биз

    Пышнотелая Деми Ловато показала округлившийся живот после слухов о новом романе

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    <p>Подписчики знаменитости были шокированы увиденным</p> <div></div> - Пышнотелая Деми Ловато показала округлившийся живот после слухов о новом романе

    Подписчики знаменитости были шокированы увиденным

    https://www.instagram.com/ddlovato/

    Ранее знаментость играла в таких сериалах, как «Побег», «Лузеры», «Анатомия страсти», «От заката до рассвета»

    Американская поп-звезда Деми Ловато похвасталась фото с округлившимся животом. Похоже, 27-летнюю певицу можно поздравить с беременностью.

    Но, Деми Ловато пока не собирается становиться мамой, девушка таким образом решила подшутить над поклонниками.

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    Пышнотелая Деми Ловато показала округлившийся живот после слухов о новом романе
    Пышнотелая Деми Ловато показала округлившийся живот после слухов о новом романе
    Пышнотелая Деми Ловато показала округлившийся живот после слухов о новом романе
    https://www.instagram.com/ddlovato/

    «Правда или ложь?», – игриво подписала она провокационный снимок.

    Разгадка оказалась на поверхности — накладной живот понадобился Деми Ловато для съемок в сериале «Уилл и Грейс». Подписчики знаменитости были шокированы увиденным, но затем быстро включились в игру. «У меня такой же живот, когда съем три куска пиццы», — заметила одна из подписчиц.

     

    знаменитости шоу-бизнес
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