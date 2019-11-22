Пышнотелая Деми Ловато показала округлившийся живот после слухов о новом романе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подписчики знаменитости были шокированы увиденным https://www.instagram.com/ddlovato/

Ранее знаментость играла в таких сериалах, как «Побег», «Лузеры», «Анатомия страсти», «От заката до рассвета»

Американская поп-звезда Деми Ловато похвасталась фото с округлившимся животом. Похоже, 27-летнюю певицу можно поздравить с беременностью.

Но, Деми Ловато пока не собирается становиться мамой, девушка таким образом решила подшутить над поклонниками.

«Правда или ложь?», – игриво подписала она провокационный снимок.

Разгадка оказалась на поверхности — накладной живот понадобился Деми Ловато для съемок в сериале «Уилл и Грейс». Подписчики знаменитости были шокированы увиденным, но затем быстро включились в игру. «У меня такой же живот, когда съем три куска пиццы», — заметила одна из подписчиц.