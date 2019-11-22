Моника Беллуччи в жакете на голое тело обнажила красивую грудь



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Культовая итальянская актриса показала достоинства своей внешности в пикантном наряде

55-летняя звезда воплотила чувственный образ

Кинодива Моника Беллуччи показала провокационный look, который привел ее саму в восторг. Моника позировала в роскошном наряде. Она облачилась в золотой жакет, который оголил ее женственные формы.

Беллуччи предпочла «забыть» о бюстгальтере, чтобы привлечь всеобщее внимание к своей пышной груди.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

Отметим, что актриса не в первый раз радует глаз откровенными фотосессиями и светскими выходами в пикантных нарядах.

«Какая крутая», «Мечта, а не женщина», «Вы моя любимая», «Красотка с любой прической», «Верните длинные волосы», «Да, даже лысой будете прекрасны», «Решила подстричься?», «Бюст шикарный», «Горячая, очень сексуально выглядите», «Неподражаемая!» - прокомментировали фолловеры новое фото звзеды.