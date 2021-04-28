39-летняя Бритни Спирс снялась в бикини и раскрыла секрет стройности

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенных образах и раскрыла фанатам секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети коротком ролике 39-летняя певица демонстрирует свое стройное телосложение. Так, сперва она появляется в кадре в оранжевом комплекте бикини с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и коричневых туфлях на каблуках. Затем Спирс переодевается в неоново-розовый купальник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

В подписи к публикации, которая набрала почти 700 тысяч лайков, знаменитость рассказала о своих рационе питания и спортивных нагрузках. Выяснилось, что она много бегает и старается питаться «правильно и осознанно». Также исполнительница начала заниматься боксом, чтобы привести тело в тонус и чувствовать себя сильнее. «Мне нужно прийти в форму, учитывая то, что у моего парня очень горячее тело», — отметила она.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Выглядишь горячее, чем когда-либо, королева!», «Отличный пресс», «Ты сногсшибательна!», «Быть может, твой парень горяч, но ты же Бритни Спирс!», «Ты идеальна!» — восхищались они.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.