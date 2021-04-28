Победитель «Голоса» показал недостроенную квартиру, которую выиграл в шоу (фото)

Жилье находится на стадии строительства

Победитель вокального шоу «Голос страны -11» Сергей Лазановский в суперфинале в качестве подарка получил возможность выступить на музыкальном фестивале.

Также артисту подарили квартиру в одном из киевских жилых кварталов. Именно ее Лазановский показал на своей странице в Instagram.

В сторис своего фотоблога исполнитель разместил снимок, на котором изображено его будущее жилье. Судя по всему, пока квартира Лазановского находится на стадии строительства.

instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Также в сторис Сергей поделился, что в его родном селе Попельники его встречали как настоящую звезду — с букетами и аплодисментами. Сейчас исполнитель занимается тем, что раздает автографы и общается с фанатами.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.