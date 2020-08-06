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    Шоу-биз

    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати

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    <p>23-летняя супермодель Белла Хадид устроила дерзкую фотосессию в спальне</p> <div></div> - «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати

    23-летняя супермодель Белла Хадид устроила дерзкую фотосессию в спальне

    instagram.com/bellahadid/

    Американская топ-модель позировала без бюстгальтера

    Во время самоизоляции королева подиумов 23-летняя супермодель Белла Хадид проводила время с семьей на ранчо в Пенсильвании. Девушка развлекала себя откровенными съемками. Сегодня Белла решила поделиться с поклонниками горячими кадрами.

    Девушка запечатлела себя в постели. Для эффектных кадров Хадид оголилась. Супермодель игриво прикрыла обнаженное тело простыней. Звезда собрала волосы в пучок и сделала акцент на эпатажном макияже. Белла превратила стрелки в завораживающий арт. Чувственные губы инстадива накрасила светло-розовой помадой.

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    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати
    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати
    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати
    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати
    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати
    «Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати
    instagram.com/bellahadid/

    Хадид выбрала соблазнительные ракурсы. Самая красивая женщина в мире подразнила поклонников грудью. «500-й день карантина. 19 мая. В этот день, как и во многие другие, я чувствовала себя абсолютно бесполезной», - подписала снимки Белла.

    Фанаты пришли в восторг от ее новых фотографий. Девушки признали, что тоже экспериментировали дома с необычным мейкапом в период социального дистанцирования.

    «Волшебная», «Горячая девочка», «Ты совершенна», «Твоя привлекательность заводит», «Фантастическая», «Очень крутой макияж, он станет трендом», «Экзотичная сексуальность», - прокомментировали пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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    знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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