«Горячая девочка»: Белла Хадид игриво разделась в кровати



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23-летняя супермодель Белла Хадид устроила дерзкую фотосессию в спальне instagram.com/bellahadid/

Американская топ-модель позировала без бюстгальтера

Во время самоизоляции королева подиумов 23-летняя супермодель Белла Хадид проводила время с семьей на ранчо в Пенсильвании. Девушка развлекала себя откровенными съемками. Сегодня Белла решила поделиться с поклонниками горячими кадрами.

Девушка запечатлела себя в постели. Для эффектных кадров Хадид оголилась. Супермодель игриво прикрыла обнаженное тело простыней. Звезда собрала волосы в пучок и сделала акцент на эпатажном макияже. Белла превратила стрелки в завораживающий арт. Чувственные губы инстадива накрасила светло-розовой помадой.

Хадид выбрала соблазнительные ракурсы. Самая красивая женщина в мире подразнила поклонников грудью. «500-й день карантина. 19 мая. В этот день, как и во многие другие, я чувствовала себя абсолютно бесполезной», - подписала снимки Белла.

Фанаты пришли в восторг от ее новых фотографий. Девушки признали, что тоже экспериментировали дома с необычным мейкапом в период социального дистанцирования.

«Волшебная», «Горячая девочка», «Ты совершенна», «Твоя привлекательность заводит», «Фантастическая», «Очень крутой макияж, он станет трендом», «Экзотичная сексуальность», - прокомментировали пользователи.

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