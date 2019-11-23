40-летняя Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной кожи



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Голливудская звезда высказалась о неприятных процедурах, которые проходит для эффектного внешнего вида instagram.com/katehudson

Американская актриса призналась, что ради привлекательности ей приходится терпеть дискомфорт

40-летняя Кейт Хадсон призналась, что цвет лица является ее главным приоритетом в вопросе красоты. Она подчеркнула, что старается придерживаться правильного питания и пьет «тонну» воды. Домашний уход за собой блондинка считает недостаточным. Время от времени Кейт проходит разные салонные процедуры.

Хадсон прибегает к популярному методу «омоложения» – использует жесткий кислотный пилинг в виде маски из специальных трав. Она сильно шлифует кожу, что приносит существенный дискомфорт. Но эффект того стоит – лицо становится гладким и свежим.

«Это просто травы, активированные какой-то кислотой. Такое ощущение, что на твою кожу наносят наждачную бумагу», – цитирует артистку Daily Mail. Звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» вспомнила известную поговорку «Красота требует жертв». Болезненные ощущения быстро проходят, а с кожи лица пропадают любые недостатки в виде пятнышек и небольших рубцов.