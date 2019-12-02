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    Шоу-биз

    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже

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    <p>Голливудская красотка разделила отдых с руководителем Paramount Television</p> <p>instagram.com/katebeckinsale/</p> <div></div> - 46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже

    Голливудская красотка разделила отдых с руководителем Paramount Television

    instagram.com/katebeckinsale/

    Звезда отправилась отдыхать в райский уголок Кабо-Сан-Лукас в Мексике и целые выходные публиковала свои фото в бикини без остановки

    Теперь страничка 46-летней актрисы Кейт Бекинсейл напоминает профиль модели Victoria's Secret. Впрочем, горячими снимками Кейт Бекинсейл не ограничилась, сопроводив посты ироничными и философскими комментариями.

    «Что делает нас людьми? Необходимость противостоять нашей собственной смертности и способность ставить под сомнение наше происхождение через философию, религию и науку. И тот факт, что как только мы наденем белые бикини, то обязательно сядем на мороженое», – рассуждала актриса под снимками своего идеального тела.

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    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже
    instagram.com/katebeckinsale/

    Будучи девушкой свободной (слухи о романе с Джейми Фокс оказались действительно слухами), отдыхать Кейт предпочитает с лучшими друзьями. Один из таких -  руководитель Paramount Television Джонатан Волак, с которым актриса буквально не расстается последние месяцы.

     

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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