46-летняя Кейт Бекинсейл в купальнике подразнила мужчин сексуальной фигурой на пляже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская красотка разделила отдых с руководителем Paramount Television instagram.com/katebeckinsale/

Звезда отправилась отдыхать в райский уголок Кабо-Сан-Лукас в Мексике и целые выходные публиковала свои фото в бикини без остановки

Теперь страничка 46-летней актрисы Кейт Бекинсейл напоминает профиль модели Victoria's Secret. Впрочем, горячими снимками Кейт Бекинсейл не ограничилась, сопроводив посты ироничными и философскими комментариями.

«Что делает нас людьми? Необходимость противостоять нашей собственной смертности и способность ставить под сомнение наше происхождение через философию, религию и науку. И тот факт, что как только мы наденем белые бикини, то обязательно сядем на мороженое», – рассуждала актриса под снимками своего идеального тела.

Будучи девушкой свободной (слухи о романе с Джейми Фокс оказались действительно слухами), отдыхать Кейт предпочитает с лучшими друзьями. Один из таких - руководитель Paramount Television Джонатан Волак, с которым актриса буквально не расстается последние месяцы.