53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме



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Фигуре 53-летней легенде могут позавидовать ее более молодые коллеги

Звезда порадовала поклонников своим иедальным телом

Американская супермодель Синди Кроуфорд оправилась в солнечный Майами. Но даже жаркая погода — не повод пропускать регулярные тренировки. Синди Кроуфорд показала подписчикам свою пробежку по лестнице на берегу океана.

Звезда надела спортивные лосины и топ, собрала волосы в хвост, захватила наушники и в прекрасном настроении поднималась и спускалась по ступенькам посреди тропических растений. Не удивительно, что фигуре 53-летней Кроуфорд могут позавидовать ее более молодые коллеги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 18 Ноя 2019 в 10:13 PST

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