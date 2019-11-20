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    Шоу-биз

    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме

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    <p>Фигуре 53-летней легенде могут позавидовать ее более молодые коллеги</p> - 53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме

    Фигуре 53-летней легенде могут позавидовать ее более молодые коллеги

    Звезда порадовала поклонников своим иедальным телом

    Американская супермодель Синди Кроуфорд оправилась в солнечный Майами. Но даже жаркая погода — не повод пропускать регулярные тренировки. Синди Кроуфорд показала подписчикам свою пробежку по лестнице на берегу океана.

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    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме
    53-летняя Синди Кроуфорд показала, как держать себя в идеальной форме

    Звезда надела спортивные лосины и топ, собрала волосы в хвост, захватила наушники и в прекрасном настроении поднималась и спускалась по ступенькам посреди тропических растений. Не удивительно, что фигуре 53-летней Кроуфорд могут позавидовать ее более молодые коллеги.

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    Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

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