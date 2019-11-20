«Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком

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instagram.com/josephineskriver

Жозефин Скривер позирует в соблазнительном белье из коллекции Victoria's Secret

Соблазнительное фото 26-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Кроме бюстгальтера и бикини, образ «ангела» дополнил изысканный пояс для чулок, который подчеркнул стройную фигуру девушки.

Знаменитость распустила длинные волосы и прикрыла ими половину лица.

Добавим, что Жозефин регулярно публикует откровенные снимки и не боится демонстрировать свое тело. Поклонники с восторгом реагируют на такой контент, не жалея «лайков» и комментариев. За Скривер в Сети следят более шести миллионов пользователей.

«Самая красивая девушка в мире», «Очень сексуальная», «Горячая», – комментируют сторонники фото.