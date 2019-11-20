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    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком

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    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    instagram.com/josephineskriver

    Жозефин Скривер позирует в соблазнительном белье из коллекции Victoria's Secret

    Соблазнительное фото 26-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram. 

    Кроме бюстгальтера и бикини, образ «ангела» дополнил изысканный пояс для чулок, который подчеркнул стройную фигуру девушки. 

    Знаменитость распустила длинные волосы и прикрыла ими половину лица.

    Добавим, что Жозефин регулярно публикует откровенные снимки и не боится демонстрировать свое тело. Поклонники с восторгом реагируют на такой контент, не жалея «лайков» и комментариев. За Скривер в Сети следят более шести миллионов пользователей.

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    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком
    «Ангел» Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком

    «Самая красивая девушка в мире», «Очень сексуальная», «Горячая», – комментируют сторонники фото.

    фотография модель самые сексуальные Instagram волосы
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