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    Шоу-биз

    54-летняя пышногрудая Сальма Хайек в купальнике удивила фанатов натуральной красотой

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    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек - 54-летняя пышногрудая Сальма Хайек в купальнике удивила фанатов натуральной красотой
    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Фанаты принялись выражать свое восхищение в комментариях

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и вновь удивила поклонников. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена без макияжа в красном бикини и с мокрыми волосами. «Делаю вид, что думаю о чем-то глубоком, пока делаю это селфи со стороны и надеюсь, что я в кадре», — подписала она пост, который набрал 585 тысяч лайков.

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    54-летняя пышногрудая Сальма Хайек в купальнике удивила фанатов натуральной красотой
    54-летняя пышногрудая Сальма Хайек в купальнике удивила фанатов натуральной красотой
    54-летняя пышногрудая Сальма Хайек в купальнике удивила фанатов натуральной красотой
    54-летняя пышногрудая Сальма Хайек в купальнике удивила фанатов натуральной красотой
    instagram.com/salmahayek/

    Ее фанаты принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Красный тебе к лицу», «Ты такая же потрясающая и прекрасная, как и 20 лет назад», «Сексуальная мексиканка!», «Красотка! Это очень забавно. Я делаю точно такие же селфи», «Идеальная», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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