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    55-летний Виктор Павлик впервые признался, сколько зарабатывает и тратит на жизнь

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    Певец Виктор Павлик - 55-летний Виктор Павлик впервые признался, сколько зарабатывает и тратит на жизнь
    Певец Виктор Павлик
    instagram.com/viktorpavlik/

    Артист планирует открыть банковский счет для новорожденного сына Михаила, куда будет откладывать деньги до его совершеннолетия

    Украинский исполнитель Виктор Павлик в новом интервью рассказал, что в месяц зарабатывает 5-7 тысяч долларов. Артист отметил, что у него много расходов, а также рассекретил, сколько платит за аренду квартиры в Киеве.

    Виктор Павлик поделился подробностями сценической и личной жизни. В частности, музыкант рассказал о семейном бюджете, который имеет с молодой женой Екатериной Репяховой.

    Артист рассказал, что в месяц в основном у него 2-3 выступления. Гонорар за один концерт составляет от 4 до 6 тысяч долларов. С каждой суммы Виктор платит зарплату музыкантам, организатору. За месяц ему удается заработать 5-7 тысяч долларов. Павлик подчеркнул, что кому-то этих средств может хватить и на год, но у него расходы больше.

    Виктор рассказал, что все деньги, которые зарабатывает он, – семейные. А вот заработок его молодой жены Екатерины Репяховой, которая активно развивает блог в инстаграме, – лично ее.

    Основные расходы в семье Павлика и Репяховой ежемесячно следующие:

    аренда квартиры в Киеве (80-100 квадратных метров) – 20 тысяч гривен;

    паркоместа для двух автомобилей – 5 200 гривен;

    паркоместо для мотоцикла – тысяча гривен.

    Также Виктор признался, что его автомобиль в кредите, поэтому он оплачивает и его. А вот Екатерина приобрела себе машину за собственные средства.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: знаменитости деньги шоу-бизнес
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    55-летний Виктор Павлик впервые признался, сколько зарабатывает и тратит на жизнь