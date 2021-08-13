Подтянутая Ирина Федишин показала яркие фото с отдыха в Болгарии

Звезда призналась, что сомневалась в том, что этим летом удастся отдохнуть на море

Украинская певица Ирина Федишин с мужем, родителями и детьми на море. Для летнего отпуска семья выбрала жаркую Болгарию. Звезда уже успела сфотографироваться на побережье и поделиться снимками с поклонниками.

Пока сезон летних отпусков в разгаре, знаменитости активно распространяют фотографии с украинских и зарубежных курортов. Ирина Федишин хотела отдохнуть на берегу моря с самыми родными и ее мечта осуществилась.

Артистка позировала на камеру на набережной. Для прогулки она выбрала короткие джинсовые шорты и голубой верх от купальника. Такую одежду совместила с белой летней обувью.

Волосы артистка вложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице сделала макияж с акцентом на губах.

Звезда призналась, что сомневалась в том, что этим летом удастся отдохнуть на море. Когда появилась возможность, Ирина решила все-таки отправиться на отдых.

«Думала, что этим летом уже не побываю на море. Но появилось свободное окошечко и, долго не думая, мы собрали вещи, сели в авто и поехали. Хотели так, чтобы было удобно с детками и не очень далеко. Рассматривали Хорватию, но нашим большим бусом горами и узкими улочками не очень удобно. В Черногорию нужно лететь, а времени выбирать путевки и дни вылета из Киева не было. Турция горит, а в Грецию далеко на авто. Нам просто хотелось семейного отдыха. Поэтому мы взяли родителей, сели в автомобиль и поехали в Болгарию».

Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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