56-летняя Моника Беллуччи удивила фанатов слишком смелыми фото

Актриса примерила необычный образ

С каждым годом красота 56-летней актрисы и модели Моники Беллуччи не увядает, а становится все ярче и изысканней. Моника не старается выставить себя в более выгодном свете, а напротив, придерживается принципов естественности. В отличие от многих звездных коллег, она выступает против хирургических вмешательств во внешность, но при этом выглядит превосходно.

Артистка примерила шелковое бра, которое подчеркнуло ее пышный бюст и обнажило изящные ключицы. Она дополнила аутфит массивным украшением от Cartier, заканчивающимся на ее груди. Звезда фильма «Малена» приняла изящную позу и призывно посмотрела в кадр.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

Поклонники оценили бьюти-преображение любимой актрисы и не поскупились на теплые комментарии. «Прекрасная женщина! Люблю тебя, Моника!», «Этот снимок невероятен! Истинное лицо женственности!», «Женщина неземной красоты! Любуюсь тобой!», «О, как ты прекрасна! Фото огонь!», «Женщина моей мечты!», «Потрясающая дива!», «Дерзкая и сексуальная!» — отметили пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.