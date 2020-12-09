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    Шоу-биз

    62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку (фото)

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    Американская поп-звезда Мадонна - 62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку (фото)
    Американская поп-звезда Мадонна
    instagram.com/madonna/

    В комментариях к посту поклонники восхитились поступком Мадонны

    Американская поп-звезда Мадонна сделала первую татуировку. Серию фотографий из салона певица опубликовала в Инстаграме.

    На первых снимках розоволосая исполнительница запечатлена в маске, лежащей на кушетке в голливудской тату-студии. На следующих кадрах виден процесс нанесения минималистичной наколки на запястье звезды.

    «Впервые сделала тату…………. #семья», — подписала певица публикацию.

    В комментариях к посту поклонники восхитились поступком Мадонны.

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    62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку (фото)
    62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку (фото)
    62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку (фото)
    62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку (фото)
    instagram.com/madonna/

    Тату представляет собой небольшую надпись «LRDMSE» — инициалы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

    Мадонна родила дочь Лурдес от бывшего мужа Карлоса Леона, сына Рокко — от Гая Ричи. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер были усыновлены певицей в разное время.

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    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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