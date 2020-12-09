Ирина Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына Табриза (фото)

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям в комментариях

Известная певица Ирина Билык отпраздновала первый юбилей младшего сына Табриза, которому 8 декабря исполнилось 5 лет. В своем Инстаграме артистка показала, как потомка поздравляли с днем рождения его старший брат с невестой. На снимке видно, как Глеб держит в руках тортик пока именинник загадывает желание.

На другом фото Глеб, его любимая Алиса и Табриз позируют возле кучи игрушек и оригинального торта в виде серого зайчика. Малыш счастливо выглядит.

«Маленького Табриза поздравляем все с днем рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш», -написала Билык.

В комментариях фолловеры звезды присоединились к поздравлениям в комментариях под публикацией.

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.