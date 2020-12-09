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    Шоу-биз

    Ирина Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына Табриза (фото)

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    Певица Ирина Билык с сыном Табризом - Ирина Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына Табриза (фото)
    Певица Ирина Билык с сыном Табризом
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Поклонники звезды присоединились к поздравлениям в комментариях

    Известная певица Ирина Билык отпраздновала первый юбилей младшего сына Табриза, которому 8 декабря исполнилось 5 лет. В своем Инстаграме артистка показала, как потомка поздравляли с днем рождения его старший брат с невестой. На снимке видно, как Глеб держит в руках тортик пока именинник загадывает желание.

    На другом фото Глеб, его любимая Алиса и Табриз позируют возле кучи игрушек и оригинального торта в виде серого зайчика. Малыш счастливо выглядит.

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    Ирина Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына Табриза (фото)
    Ирина Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына Табриза (фото)
    Ирина Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына Табриза (фото)

    «Маленького Табриза поздравляем все с днем рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш», -написала Билык.

    В комментариях фолловеры звезды присоединились к поздравлениям в комментариях под публикацией.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Ирина Билык
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