62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица

Провокационные кадры набрали более 494 тыс. лайков

Звезду заподозрили в чрезмерной пластике, из-за которой она не только изменилась почти до неузнаваемости, но и приобрела неестественные черты лица

Американская поп-звезд Мадонна не перестает эпатировать публику, несмотря на то что уже разменяла седьмой десяток. «Королева поп-музыки» поделилась в Инстаграме откровенными снимками, которые уже стали ее визитной карточкой.

Певица позировала в ванной, примерив черное белье, которое подчеркивало ее пышную грудь, направленную прямо в камеру. Звезда убрала волосы назад, надела ободок и добавила ожерелье на шею.

Провокационные кадры набрали более 494 тыс. лайков и не обошлись без комплиментов от преданных поклонников. Но многих заинтересовала не фигура звезды, а форма ее головы: скулы артистки выглядели слишком широкими, а нижняя часть, наоборот, суженной. Пользователи решили, что Мадонна переборщила с пластикой и превращается в "инопланетянку".

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.