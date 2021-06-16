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    62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица

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    Певица Мадонна - 62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Провокационные кадры набрали более 494 тыс. лайков

    Звезду заподозрили в чрезмерной пластике, из-за которой она не только изменилась почти до неузнаваемости, но и приобрела неестественные черты лица

    Американская поп-звезд Мадонна не перестает эпатировать публику, несмотря на то что уже разменяла седьмой десяток. «Королева поп-музыки» поделилась в Инстаграме откровенными снимками, которые уже стали ее визитной карточкой.

    Певица позировала в ванной, примерив черное белье, которое подчеркивало ее пышную грудь, направленную прямо в камеру. Звезда убрала волосы назад, надела ободок и добавила ожерелье на шею.

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    62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица
    62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица
    62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица
    instagram.com/madonna/

    Провокационные кадры набрали более 494 тыс. лайков и не обошлись без комплиментов от преданных поклонников. Но многих заинтересовала не фигура звезды, а форма ее головы: скулы артистки выглядели слишком широкими, а нижняя часть, наоборот, суженной. Пользователи решили, что Мадонна переборщила с пластикой и превращается в "инопланетянку".

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    62-летняя Мадонна выложила откровенные фото, но всеха напугала чрезмерная пластика лица