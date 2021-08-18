63-летняя Шерон Стоун показала фото без макияжа и вызвала восторг в сети

Бабуля все молодится

После сенсационного возвращения на подиумы Шерон Стоун будто обрела второе дыхание: она появляется на светских выходах и балует аудиторию снимками.

На днях внимание публики привлек кадр, на котором актриса показала свои морщинки и другие изъяны. На снимке звезда «Основного инстинкта» предстала в белоснежных очках и без ретуши. Стоун совсем не стеснялась демонстрировать себя настоящую.

instagram.com/sharonstone/

«Мой день был наполнен катанием по раю и аду на американских горках. Я решила радоваться тому, что узнала, и тем, кто со мной рядом», — подписала фото она.

«Бабуля все молодится», «Шерон, вы — бомба», «Фантастическая женщина», «Очень смелый кадр», — восхитились поклонники.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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