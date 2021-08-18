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    63-летняя Шерон Стоун показала фото без макияжа и вызвала восторг в сети

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    Актриса Шэрон Стоун - 63-летняя Шерон Стоун показала фото без макияжа и вызвала восторг в сети
    Актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    Бабуля все молодится

    После сенсационного возвращения на подиумы Шерон Стоун будто обрела второе дыхание: она появляется на светских выходах и балует аудиторию снимками.

    На днях внимание публики привлек кадр, на котором актриса показала свои морщинки и другие изъяны. На снимке звезда «Основного инстинкта» предстала в белоснежных очках и без ретуши. Стоун совсем не стеснялась демонстрировать себя настоящую.

    instagram.com/sharonstone/
    instagram.com/sharonstone/

    «Мой день был наполнен катанием по раю и аду на американских горках. Я решила радоваться тому, что узнала, и тем, кто со мной рядом», — подписала фото она.

    «Бабуля все молодится», «Шерон, вы — бомба», «Фантастическая женщина», «Очень смелый кадр», — восхитились поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    63-летняя Шерон Стоун показала фото без макияжа и вызвала восторг в сети