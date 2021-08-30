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    63-летняя Шэрон Стоун попросила фанатов помолиться за умирающего члена семьи

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    Актриса Шэрон Стоун - 63-летняя Шэрон Стоун попросила фанатов помолиться за умирающего члена семьи
    Актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    «Нам нужно чудо», - написала звезда

    63-летняя Шэрон Стоун поделилась с поклонниками грустной новостью: племянник актрисы сейчас находится в больнице, врачи борются за его жизнь. «У моего племянника и крестника Ривера Стоуна сегодня отказали органы. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо», — подписала фотографию Шэрон.

    Ривер — сын родного брата актрисы, фотографии с ним она периодически выкладывала на своей странице. Причины его состояния пока не известны.

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    Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша хотела стать блондинкой, но едва не лишилась волос в салоне красоты.

    Пользовательница сети Джеки (Jackie) объяснила, что захотела стать блондинкой и отправилась в салон красоты. По ее словам, она заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    63-летняя Шэрон Стоун попросила фанатов помолиться за умирающего члена семьи