63-летняя Шэрон Стоун попросила фанатов помолиться за умирающего члена семьи

«Нам нужно чудо», - написала звезда

63-летняя Шэрон Стоун поделилась с поклонниками грустной новостью: племянник актрисы сейчас находится в больнице, врачи борются за его жизнь. «У моего племянника и крестника Ривера Стоуна сегодня отказали органы. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо», — подписала фотографию Шэрон.

Ривер — сын родного брата актрисы, фотографии с ним она периодически выкладывала на своей странице. Причины его состояния пока не известны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша хотела стать блондинкой, но едва не лишилась волос в салоне красоты.

Пользовательница сети Джеки (Jackie) объяснила, что захотела стать блондинкой и отправилась в салон красоты. По ее словам, она заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.