7 декабря в прокат выходит фильм о воинах АТО «Киборги»

Картина расскажет о молодом музыканте, который попал на фронт

Главной украинской кинопремьерой декабря станет фильм «Киборги», который расскажет об украинских воинах, защищавших Донецкий аэропорт. Режиссёром картины выступил Ахтем Сеитаблаев, который недавно принимал участие в популярном шоу «Танцы со звёздами». Лента расскажет о молодом музыканте из благополучной семьи, который

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Картина расскажет о молодом музыканте, который попал на фронт

Главной украинской кинопремьерой декабря станет фильм «Киборги», который расскажет об украинских воинах, защищавших Донецкий аэропорт. Режиссёром картины выступил Ахтем Сеитаблаев, который недавно принимал участие в популярном шоу «Танцы со звёздами».

Лента расскажет о молодом музыканте из благополучной семьи, который втайне от родителей отправился на фронт, сообщает «Главком». В АТО он получил позывной «Мажор». Парень оказывается среди опытных военных, которые сражались за Донецкий аэропорт в 2014 году.

«Наш фильм, прежде всего, не о войне, а о мире, который рождается внутри этой войны. Поэтому там много разговоров, напряженных диалогов. Несмотря на то, что это военная драма, там много надежды, наш фильм жизнеутверждающий. Мы постарались снять честное кино, эмоциональное, динамичное», - говорит Ахтем Сеитаблаев.

Для съёмок картины использовалась настоящая боевая техника, предоставленную Министерством обороны.

Актёры, сыгравшие в фильме, признались, что было очень нелегко работать над картиной, история которой продолжается. Сами воины, которые принимали участие в обороне аэропорта, активно помогали в создании картины.

Напомним, 5 грн. с каждого билета, проданного на этот фильм, будут перечисляться в специальный фонд помощи семьям погибших и пострадавших в ходе АТО.