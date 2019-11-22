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    Шоу-биз

    Лобода похвасталась идеальной фигурой в платье с глубоким декольте

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    <p>Поп-исполнительница облачилась в откровенный наряд из мерцающей ткани</p> <div></div> - Лобода похвасталась идеальной фигурой в платье с глубоким декольте

    Поп-исполнительница облачилась в откровенный наряд из мерцающей ткани

    37-летняя Светлана Лобода продемонстрировала потрясающий сценический образ

    Лобода показала один из ярких образов, которыми радует зрителей на гастролях. Светлана попросила запечатлеть ее в роскошном гостиничном номере. Певица позировала в длинном золотом платье с пикантными вырезами. Глубокое декольте сконцентрировало внимание на ее пышной груди, а высокий разрез справа соблазнительно оголил ноги.

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    Светлана сделала лаконичную укладку и выпрямила свои белокурые локоны. Певица ярко накрасила глаза контрастными тенями и предпочла светлый маникюр. Ногти на ногах она покрыла темным лаком.

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
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