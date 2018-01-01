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    Адам Ливайн презентовал видеоклип Wait, снятый на телефон

    Солист Maroon 5 Адам Ливайн представил свою новую музыкальную работу
     Ливайн не стал обращаться к профессиональным операторам и клипмейкерам и снял ролик, следуя новому тренду в индустрии, - при помощи фронтальной камеры телефона. На протяжении трех минут, что длится ролик, Адам меняет фильтры Snapchat - надевает на голову ушки кролика, примеряет маску коалы и тигренка и всячески
    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка

    Солист Maroon 5 Адам Ливайн представил свою новую музыкальную работу

     Ливайн не стал обращаться к профессиональным операторам и клипмейкерам и снял ролик, следуя новому тренду в индустрии, - при помощи фронтальной камеры телефона.

    Maroon 5 использует приложение Snapchat для продвижения своего творчества не первый раз. Обложка их последнего альбома - Red Pill Blues - также украшена забавными мордочками, созданными с помощью фильтров.

    «Мы все используем Snapchat, фильтры стали огромной частью нашей культуры. Мы подумали, было бы смешно взять несколько фото и поместить их на обложку пластинки», - сказал Ливайн в интервью Billboard.
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