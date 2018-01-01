Адам Ливайн презентовал видеоклип Wait, снятый на телефон

На протяжении трех минут, что длится ролик, Адам меняет фильтры Snapchat - надевает на голову ушки кролика, примеряет маску коалы и тигренка и всячески дурачится. Небольшую роль камео получила в клипе его беременная супруга - Бехати Принслу. По словам друзей пары, они оба "отчаянные снэпчаттеры" и просто обожают каждый день делать подобные снимки.

Maroon 5 использует приложение Snapchat для продвижения своего творчества не первый раз. Обложка их последнего альбома - Red Pill Blues - также украшена забавными мордочками, созданными с помощью фильтров.

«Мы все используем Snapchat, фильтры стали огромной частью нашей культуры. Мы подумали, было бы смешно взять несколько фото и поместить их на обложку пластинки», - сказал Ливайн в интервью Billboard.