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    Шоу-биз

    Александр Педан озвучил снежного человека

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    Александр Педан - Александр Педан озвучил снежного человека
    Александр Педан

    Голосом украинского телеведущего заговорил персонаж американского мультфильма «Смолфут»

    В четверг, 27 сентября, в украинский прокат выйдет анимационный фильм «Смолфут».

    В центре сюжета - йети (снежные люди), которые не верили в существование людей на самом деле. Они считали, что весь человеческий род - всего лишь чей-то вымысел. Но однажды они все-таки столкнулись с теми самыми существами с короткими ногами.

    Как удалось узнать Scotch, один из них – йети по имени Флим – заговорит голосом ведущего Нового канала Александра Педана.

    «Он, видимо, самый юмористический из всех йети! Флим постоянно подкалывает и себя, и других. А еще он очень экспрессивный. Я попытался быть органичным. И когда Флим кричал и размахивал руками, делал то же самое» – рассказал телеведущий.

    Для Александра Педана это стало новым опытом. Он впервые озвучивал мультфильм.

    «Ты полностью погружаешься в события происходящего, – делится впечатлениями ведущий Нового канала. – Мало просто кривляться голосом, нужно переживать эмоции своего героя. У меня даже создалось впечатление, что я снимаюсь в кино, а не озвучиваю мультфильм».

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