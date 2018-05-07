Артур Гаспарян прокомментировал скандал с трансляцией «Евровидения-2018» в РФ

Конкурс еще не успел начаться, а Россия успела стать одним из главных ньюсмейкеров

Как ранее сообщал Scotch, российский Первый канал не будет вести прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения-2018». В это время на телеканале будет идти сериал. Журналисты ТСН решили выяснить у российского музыкального критика Артура Гаспаряна, что же на самом деле происходит и действительно ли главной причиной отказа от



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rasfokus.ru Артур Гаспарян

Конкурс еще не успел начаться, а Россия успела стать одним из главных ньюсмейкеров

Как ранее сообщал Scotch, российский Первый канал не будет вести прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения-2018». В это время на телеканале будет идти сериал.

Журналисты ТСН решили выяснить у российского музыкального критика Артура Гаспаряна, что же на самом деле происходит и действительно ли главной причиной отказа от трансляции стал номер конкурсантов из Ирландии, которые споют об однополой любви.

«Только что мы с Яной Чуриковой, которая будет комментатором «Евровидения», как раз обсуждали эту тему, но даже она не знает почему. Но есть предположения. Там будет дуэт из Ирландии, который пропагандирует гей-ценности, к которым очень болезненно относятся в России, и как раз из-за этого. Но это наше предположение. Нет никаких официальных документов, поэтому точно сказать невозможно. А поскольку вырезать нельзя, потому что будет очередной скандал, все равно надо показывать. А поскольку Россия не участвует в этом полуфинале, то по правилам регламента разрешается показывать в записи. Но в ситуации, если представители Ирландии все же пройдут в финал, то трансляция в любом случае будет в прямом эфире», - объяснил Гаспарян.

В свою очередь прокомментировал странную ситуацию с трансляцией и продюсер Первого канала Юрий Аксюта. По его словам, ничего страшного не случится и это всего лишь «программная необходимость».

«Просто программная такая необходимость. Мы не в записи будем показывать, а с небольшим смещением в полтора часа. Это связано с программированием. Заканчивается сериал. Надо показать две серии, после чего выйдет в эфир «Евровидение»,- отметил Аксюта. Также, продюсер прокомментировал главную, по мнению блогеров, причину отсутствия прямого эфира конкурса - номер Ирландии.

«Зачем искать в простых вещах, какой-то странный второй план», - подытожил Аксюта.

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