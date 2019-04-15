Алена Мозговая прокомментировала вылет Дэвида Аксельрода из шоу «Голос країни»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод

Мозговая поблагодарила всех, кто поддерживал ее супруга на проекте

Вчера состоялся состоялся полуфинал проекта «Голос країни», в рамках которого определились четверо финалистов, которые будут бороться за победу в вокальном шоу.

По итогам голосования зрителей, муж Алены Мозговой и известный артист Дэвид Аксельрод не прошел в суперфинал проекта.Но то, что Дэвид не прошел в финал ни капли не расстроило его супругу. Мозговая считает, что Аксельрод - «лучший голос проекта»

«Спасибо всем за поддержку, за любовь и уважение! «Голос країни» был первым шагом на нашем пути! И все мы понимаем, что голос Дэвида не просто голос страны, а лучший голос и не только этой страны! Цём от нас вам! Мы идем дальше!» – так прокомментировала Мозговая результаты воскресной вокальной битвы в соцсети Facebook.

Также Мозговая отметила, что побеждать в этом шоу не входило в их планы.

«Во -первых, «Голос країни» - это шоу! У любого шоу есть свои правила, сценарии, подводные камни и нюансы. Это просто игра, для нас это шоу было необходимым и выбрано специально для начала творческого пути Дэвида. Это самый короткий путь для самой большой аудитории. В этой игре мы были честными. Мы своим задания и планы выполнили, побеждать в наших планах не было!», - отметила Мозговая.