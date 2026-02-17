Головна Скотч Здоров'я
Alyona Alyona заявила про проблеми зі здоров’ям. Українці підтримали співачку 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Іnstagram/alyona.alyona.official

Українці поскаржилися у коментарях на складний перебіг грипу

Популярна українська співачка Alyona Alyonа розповіла про погіршення свого здоров’я. Зірка повідомила, що захворіла на грип, водночас українці в коментарях підтримали співачку та розповіли про свої хвороби. Про це Alyona Alyonа написала у соцмережі Тhreads, розповідає «Главком». 

Alyona Alyonа розповіла про свій стан та запитала у шанувальників, чи дійсно зараз спостерігається масове захворювання на грип. «Захворіла сьогодні цим грипом, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі прогресуючі? Не люблю хвороби», – написала співачка.

На питання співачки відповіли українці в коментарях до її допису. За словами користувачів, грип дійсно зараз розповсюджений, а перебіг хвороби складний. Крім цього, українці порадили співачці, які вітаміни варто приймати під час грипу та побажали одужання. 

фото: скришот Тhreads/@alyona.alyona.official
фото: скриншот Тhreads/@alyona.alyona.official
  • «Одужуйте швидше й будьте вже в тренді тих, хто очухався від цього дурного».
  • «2 дні тому скосило грипом А, дуже сильно, навіть про ковіді так погано не було здається. Зараз потроху приходжу в себе Швидкого одужання!»
  • «Одужання! Я теж перехворіла ним у січні, 2 складні тижні».

Напередодні народна артистка України 88-річна акторка Ада Роговцева повідомила про стан свого здоров’я. Через хворобу їй довелося перенести вистави. Ада Роговцева зазначила, що весь початок 2026 року вона хворіла. 

Теги: грип alyona alyona співачка хвороба соцмережі

