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    В сети набирает популярность украинская версия «3 сентября» (видео)

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    Скриншот видео - В сети набирает популярность украинская версия «3 сентября» (видео)
    Скриншот видео

    Меньше чем за сутки клип набрал почти 300 тысяч просмотров

    В сети набирает популярность клип-пародия на песню российского артиста Михаила Шуфутинского «3 сентября». Ролик появился сегодня на ютьюб-канале «Чоткий паца».

    Сюжет клипа разворачивается вокруг «похорон» лета.

    «Пародия топовая! Особенно заценил момент с Януковичем и венком. Это легендарный мем теперь», «Я и так скучаю по лету, а вы еще и такую пародию, под такой клип, вы меня хотите плакать заставить?», «Блин крутой клип и сюжетец. особенно водитель удивил», «Очень хороша пародия», - пишут пользователи сети в комментариях.

    Ранее Шуфутинский оценил популярность своей песни.

    «Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», — заявил он.

    Стоит отметить, что Шуфутинский еще в 2017 году попал в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины: артист въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.) с целью дополнительного заработка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: знаменитости
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    В сети набирает популярность украинская версия «3 сентября» (видео)