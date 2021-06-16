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    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)

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    Американская актриса и певица Эшли Тисдейл - Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)
    Американская актриса и певица Эшли Тисдейл

    Тысячи женщин сообщили о тех же симптомах

    Американская актриса и певица Эшли Тисдейл празднует годовщину избавления от грудных имплантов: этому событию она посвятила пост в своем инстаграме. Звезда решила вернуть свои натуральные формы после того, как начала испытывать странные боли в животе. И, похоже, она не одинока, отмечает Insider.

    «Год назад избавилась от имплантов, потом забеременела, и сейчас у меня натуральная грудь. Жизнь — веселая штука», - вспоминает Эшли Тисдейл.

    Решение удалить импланты Эшли приняла, когда начала страдать от пищевой чувствительности и других проблем с кишечником. Актриса догадалась, что вызвать эти симптомы могла именно искусственная грудь. Позже выяснилось, что так оно и было, а закончиться все могло гораздо хуже.

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    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)
    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)
    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)
    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)
    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)
    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)

    Побочные эффекты применения грудных имплантов стали активно обсуждать в 2019 году, когда проблемой озаботилось Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ведомство получило данные о том, что у женщин с искусственной грудью развилась редкая форма рака — анапластическая крупноклеточная лимфома. После этого крупнейший производитель имплантов, компания Allergan, отозвал свою продукцию из торговых сетей.

    Группу загадочных симптомов, проявляющихся у пациенток с искусственной грудью, условно назвали «болезнью грудных имплантов». Женщины жалуются на выпадение волос, усталость, тошноту и хронические боли в животе. Выявить это недомогание с помощью медицинских тестов невозможно, поэтому пока врачи вынуждены полагаться лишь на сообщения самих заболевших.

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    Теги: знаменитости здоровье
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    Американская звезда удалила грудные импланты из-за болей в животе (фото)