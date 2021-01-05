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    Шоу-биз

    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»

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    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»

    Актриса оказалась жива

    Представители американской актрисы и модели Тани Робертс, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», опровергли ее смерть. Об этом сообщает Associated Press.

    Так, оказалось, что объявленная умершей кинозвезда находится в тяжелом состоянии, но жива.

    Ранее портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы сообщил, что в канун Рождества Робертс отправилась на прогулку со своими собаками. Вернувшись, она упала и получила тяжелую травму. После этого женщину госпитализировали, в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

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    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»
    Американские СМИ опровергли смерть «девушки Бонда»

    Таня Робертс получила широкую известность благодаря роли в фильме «Вид на убийство» 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей» и «Почти беременна».

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс мира» скончалась в больнице после того, как ее переехал автобус

    Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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