Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
«Путін не хоче миру», – наголосив Макрон
фото з відкритих джерел

Президент Франції зауважив, що Росія пропонує мир, який насправді є капітуляцією України

Під час зустрічі у Білому домі європейські лідери, серед яких буде Володимир Зеленський, розпитають президента США про гарантії безпеки для України, які він начебто підтримує. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у коментарі журналістам, інформує «Главком».

Макрон зауважив, що Росія пропонує мир, який насправді є капітуляцією України.

«Путін не хоче миру», – наголосив Макрон і додав, що для укладання довгострокового миру Україні потрібна сильна армія.

Коментуючи питання територіальних поступок, на яких наполягає Росія, французький лідер підкреслив, що тільки українська влада має право обговорювати територіальне питання на переговорах.

«Ситуація перед завтрашніми переговорами у Вашингтоні є вкрай серйозною, не тільки для України, а й для Європи», – додав Макрон.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

Також Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

 

