Кристина Агилера беременна в третий раз



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Кристина Агилера

Западные СМИ утверждают — Кристина Агилера беременна

Певица отказалась от вредной еды, алкоголя и стала носить свободную одежду. Так, для выступления в Нью-Йорке она выбрала наряд, за которым трудно разглядеть фигуру.

Конечно, это не может давать стопроцентную гарантию того, что Кристина Агилера беременна. Тем более в последнее время она поправилась. В то же время набрать лишние килограммы она могла из-за разыгравшихся гормонов на фоне интересного положения. Более того, с мужем у них все так гладко, что почему бы и нет?

Стоит отметить, что у Кристины двое детей. Сына Макса она родила от бывшего мужа Джордана Брэтмана. Дочь Саммер она родила от фактического супруга Мэттью Ратлера. С 2014 Кристина и Мэтью помолвлены.

Джерело: graziamagazine.ru