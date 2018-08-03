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    Шоу-биз

    Кристина Агилера беременна в третий раз

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    Кристина Агилера - Кристина Агилера беременна в третий раз
    Кристина Агилера

    Западные СМИ утверждают — Кристина Агилера беременна

    Певица отказалась от вредной еды, алкоголя и стала носить свободную одежду. Так, для выступления в Нью-Йорке она выбрала наряд, за которым трудно разглядеть фигуру.

    Конечно, это не может давать стопроцентную гарантию того, что Кристина Агилера беременна. Тем более в последнее время она поправилась. В то же время набрать лишние килограммы она могла из-за разыгравшихся гормонов на фоне интересного положения. Более того, с мужем у них все так гладко, что почему бы и нет?

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    Кристина Агилера беременна в третий раз
    Кристина Агилера беременна в третий раз

    Стоит отметить, что у Кристины двое детей. Сына Макса она родила от бывшего мужа Джордана Брэтмана. Дочь Саммер она родила от фактического супруга Мэттью Ратлера. С 2014 Кристина и Мэтью помолвлены.

    Джерело: graziamagazine.ru

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