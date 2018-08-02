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    Шоу-биз

    Сергей и Снежана Бабкины спели дуэтом и сняли видеоклип на Iphone

    • Розсилка
    Сергей и Снежана Бабкины спели дуэтом и сняли видеоклип на Iphone

    Как оказалось, звездные супруги записали трек еще в 2016 году и вошел в альбом #неубивай

    Но снять клипы Снежана и Сергей решились только сейчас.  

    «Это видео мы сделали полностью сами: от сьемки до монтажа, только штатив, мы, море и восход солнца. Делали мы все это для того, чтобы ваш уровень счастья немножко повысился! Надеемся, что у нас это получится!», - рассказали талантливые супруги. 

    По словам Снежаны и Сергея видео было снято на IPhone, не было никакого грима, постановок и актеров. Все сделали сами, даже монтаж.

    Что из этого вышло - смотрите прямо сейчас на Scotch.

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