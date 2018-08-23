Ани Лорак получила работу на российском тв



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Ани Лорак

Украинская певица, которая последние несколько лет живет и гастролирует на территории РФ, станет судьей вокального шоу

Ани Лорак и Константин Меладзе стали наставниками российского вокального шоу «Голос». Обновленный состав тренеров объявили 22 августа. Остальные два кресла займут Сергей Шнуров и Баста. Рэпер стал единственным «старичком» из судей, передает kp.ru.

Стоит отметить, что Ани Лорак уже сидела в кресле музыкального наставника, но в украинском шоу «Голос країни» в 2014 году. На тот момент компанию артистке составили Сергей Лазарев, Святослав Вакарчук и Тамара Гвердцители.

Ну а Константин Меладзе был в жюри украинского «X-фактора» и отбирал участников «Евровидения» от Украины.