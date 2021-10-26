Антон Савлепов стал участником шоу «Маскарад»

На этой неделе рассекретили персонажа Инопланетянина

В субботу, 23 октября, на канале «1+1» состоялся показ шестого эпизода телешоу «Маскарад». По задумке, в «Маскараде» украинские звезды выступают в фантастических образах, а жюри угадывают, кто за ними скрывается.

На этой неделе рассекретили персонажа Инопланетянина. Под его костюмом оказался солист группы «Агонь» Антон Савлепов.

«Мне достался прекрасный, остроумный образ, с которым я провел в проекте 3 недели и исполнил 3 динамичных танцевальных номера в объёмном костюме, что само по себе было весьма сложным испытанием. Для меня участие в «Маскараде» было вызовом и интересным экспериментом. Это яркая игра, в которую играет вся команда, стараясь одновременно создать незабываемый номер и скрыть участника. Все артисты за кулисами ходят исключительно в длинных черных балахонах, что по атмосфере напоминает устройство какого-нибудь культа или тайного ордена. Никто не видит наши лица, но все знают, что это те самые люди, чьи имена слишком известны, чтобы их называть».

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.