Антонио Бандерас поклялся в вечной любви своей бывшей жене Мелани Гриффиит



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Антонио всегда отличался любвеобильностью

Как известно, испанский актер развелся с Мелани Гриффит еще в 2015 году. Звездная пара прожила вместе 20 лет и актер все еще любит Мелани. На афтерпати церемонии вручения «Эмми» Антонио рассказал журналистам, что общался с Гриффит на протяжении всего курса лечения от рака кожи и планирует провести с ней уикэнд.

«Мелани - горячо любимый друг, сегодня она очень расстроилась, потому что я не выиграл статуэтку и написала, что очень сожалеет. Мы обязательно увидимся на этой неделе, потому что она все еще моя семья. Я буду любить эту женщину до самой смерти», - сказал Бандерас.

Бывшая пара сохраняют хорошое отношения ради своей 21-летней дочери Стеллы.

Тем временем Бандерас нашел любовь в особе инвестиционного банкира Николь Кимпель, именно она была с Антонио на церемонии. Вместе они уже несколько лет, но жениться не собираются.

«Я действительно не думаю, что это уже важно для кого-то, особенно, если тебе исполнилось 60 лет, и у вас четверо детей, и вы живете жизнью, которую всегда хотели. Тогда зачем жениться?», - резюмировал Бандерас.

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