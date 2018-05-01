Суд признал актера Билла Косби виновным в изнасиловании

Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы

В четверг суд в пенсильванском Норристауне признал известного американского комедианта Билла Косби виновным по всем трем пунктам обвинения в сексуальных домогательствах с применением наркотиков, сообщает The New York Times. По версии следствия, в 2004 году актер накачал сотрудницу Университета Темпл Андреа Констанд наркотиками, а затем



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Билл Косби

Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы

В четверг суд в пенсильванском Норристауне признал известного американского комедианта Билла Косби виновным по всем трем пунктам обвинения в сексуальных домогательствах с применением наркотиков, сообщает The New York Times. По версии следствия, в 2004 году актер накачал сотрудницу Университета Темпл Андреа Констанд наркотиками, а затем изнасиловал. Теперь 80-летнему актеру грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее десятки женщин обвиняли Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. Однако у большинства этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда на сегодняшний день дошли только обвинения, выдвинутые 44-летней Андреа Констанд.

Многие из тех, кто также называют себя пострадавшими от Косби, со смехом и слезами встретили вынесенный ему приговор, отмечает The New York Times. 61-летняя Патрисия Стиуэр, которая обвинила Косби в подсыпании наркотиков и нападениях на нее в 1978 и 1980 годах, сказала, что она и ее муж были в аптеке у озера Тахо, когда прочли новость о судебном приговоре. «Мы просто рухнули в объятия друг друга, — сказала она. — Мы просто плакали».

Джерело: Bird In Flight